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Глава правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием российских денег

Сегодня, 13:35

Идермарк заявил, что покидает пост "немедленно"

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins.
Глава правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием российских денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72e/97d/5ca72e97d3936.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72e/97d/5ca72e97d3936.jpg Бизнес Идермарк заявил, что покидает пост "немедленно"

Глава правления Swedbank – одного из крупнейших банков Швеции – Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Об этом сообщила пресс-служба Swedbank.

"После недавних бурных дебатов о Swedbank и проблем относительно поведения банка в связи с подозрениями в отмывании денег в странах Балтии я обнаружил, что вызванное этим внимание СМИ является несовместимым с моей работой на посту гендиректора в группе Sodra. Поэтому я решил, что лучшее решение заключается в немедленном уходе с поста председателя правления Swedbank", – цитирует пресс-служба заявления Идермарка.

Вместо Ларса Идермарка главой правления Swedbank станет вице-председатель Ульрика Франке.

Наопмним, ранее из-за того же скандала совет директоров Swedbank отправил гендиректора финучреждения Биргитте Боннесен в отставку. Временно исполнять его обязанности  будет финансовый директор Swedbank Андерс Карлссон.

Напомним, в феврале 2019 года шведский телеканал NVT сообщил, что Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов) на протяжении восьми лет. По его данным, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в коммерческим банком Дании Danske Bank. Журналисты выяснили, что миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии. В свою очередь шведская вещательная компания SVT сообщала, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 20 млрд евро в год.

20 февраля на фоне скандала с отмыванием российских денег Swedbank потерял 3,7 млрд долларов в рыночной капитализации. 27 марта в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски.

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Тег отставка, отмывание денег, глава правления, Swedbank

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