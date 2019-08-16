Главные богачи мира за сутки обеднели на 18 млрд долларов

Больше всех потерял Джефф Безос, но серьезно пострадало и состояние Марка Цукерберга

/ Фото: AFP

Американский рынок акций пережил худший день с начала 2019 года.14 августа фондовые индексы в США завершили торги падением примерно на 3%. На этом фоне состояния 10 главных мировых богачей за день сократились почти на 18 млрд долларов. Сильнее всех пострадал самый богатый человек в мире - Джефф Безос, чье состояние уменьшилось на 3,5 млрд долларов, пишет Forbes.

Кроме того, на 3,2 млрд доллров уменьшилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, а на 3 млрд долларов - состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) Бернара Арно.

Единственный из ТОП-10 миллиардер, состояние которого не изменилось, — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

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Как сообщалось, 14 августа доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом грядущей рецессии – она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.

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Среди других возможных причин падения американского рынка — снижение экономики Германии во втором квартале года и замедление экономического роста Китая, пишет CNN. Ранее в этом году доходность 10-летних облигаций падала ниже трехлетних бондов, что также беспокоит инвесторов и может указывать на предстоящую рецессию, считает американский Forbes.

Эти же факторы уже повлияли на рынок черного золота. Цены на нефть опускались ниже 59 долларов за баррель, что способствовало снижению курса российского рубля.

Ранее пользователи Twitter оценили поведение Билла Гейтса, который занимает третье место в списке самых богатых людей, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек:

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