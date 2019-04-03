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Google установит "минималку" для наемных работников 15 долларов в час

Сегодня, 11:00

Корпорация намерена выдвинуть это требование кадровым компаниям

Фото: Flickr
Google установит "минималку" для наемных работников 15 долларов в час //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7bc/194/5c87bc194ab3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7bc/194/5c87bc194ab3b.jpg Бизнес Корпорация намерена выдвинуть это требование кадровым компаниям

Американская корпорация Google намерена установить минимальную часовую оплату для сотрудников, работающих по контракту, и временных наемных работников в размере 15 долларов.

Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на внутреннюю служебную записку вице-президента корпорации по кадрам Эйлин Нотон.

По данным издания, Google потребует от компаний, нанимающих таких работников и подрядчиков в рамках сотрудничества, не только зарплату в 15 долларов в час, а также комплексное медицинское обслуживание, 12-недельный отпуск по уходу за ребенком и минимум восемь дней отпуска по болезни.

Объявление Google поступило в тот же день, когда группа из 915 сотрудников корпорации подписала письмо с требованием равного отношения к временным работникам и подрядчикам. В письме сказано, что они составляют 54% рабочей силы Google (122 тыс. человек).

Изменения в часовой оплате должны вступить в силу к январю 2020 года, а другие – к 2022-му.

Напомним, в марте Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф. Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 годы.

В конце прошлого месяца компания "Google Украина" сообщила об официальном запуске услуги осуществления покупок онлайн через Google Pay.

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Тег зарплата, Google

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