Google установит "минималку" для наемных работников 15 долларов в час
Корпорация намерена выдвинуть это требование кадровым компаниям
Американская корпорация Google намерена установить минимальную часовую оплату для сотрудников, работающих по контракту, и временных наемных работников в размере 15 долларов.
Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на внутреннюю служебную записку вице-президента корпорации по кадрам Эйлин Нотон.
По данным издания, Google потребует от компаний, нанимающих таких работников и подрядчиков в рамках сотрудничества, не только зарплату в 15 долларов в час, а также комплексное медицинское обслуживание, 12-недельный отпуск по уходу за ребенком и минимум восемь дней отпуска по болезни.
Объявление Google поступило в тот же день, когда группа из 915 сотрудников корпорации подписала письмо с требованием равного отношения к временным работникам и подрядчикам. В письме сказано, что они составляют 54% рабочей силы Google (122 тыс. человек).
Изменения в часовой оплате должны вступить в силу к январю 2020 года, а другие – к 2022-му.
Напомним, в марте Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф. Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 годы.
В конце прошлого месяца компания "Google Украина" сообщила об официальном запуске услуги осуществления покупок онлайн через Google Pay.
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