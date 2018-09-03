Google заключил соглашение о передаче данных про покупки пользователей – СМИ

Компания Google якобы заключила тайное соглашение с платежной системой MasterCard, которая недавно прекратила работу в Крыму. Как сообщает Bloomberg, Google купил историю финансовых транзакций почти двух миллиардов пользователей.

Агентство отмечает, что таким образом в IT-компании Google якобы нашли способ определить действенность веб-рекламы. Bloomberg отмечает, что поисковик теперь знает, кто из пользователей после просмотра объявления отправился покупать показанный товар.

Борцы за приватность говорят, что подобные соглашения являются тревожным знаком, ведь неизвестно, какие еще договоренности существуют и какие данные получают технологические гиганты.

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Представители Google отказываются комментировать партнерство с MasterCard, но рассказывают об инструментах рекламы.

"Перед запуском бета-продукта в прошлом году мы создали новую систему двойного слепого шифрования, которая предотвращает то, что Google и наши партнеры могли смотреть персональную идентификационную информацию пользователей. Мы не имеем доступа к любой персональной информации о кредитных или дебитных карточках от наших партнеров, а также не обмениваемся информацией с партнерами", – говорится в официальном заявлении Google.

Спикер MasterCard Сет Эйзен также отказывается комментировать связь с Google. Он сказал, что MasterCard делится транзакциями с торговцами и их поставщиками услуг, чтобы помогать им измерять эффективность рекламных кампаний.

Ранее сообщалось, что конфликт Google и президента США Дональда Трампа набирает обороты. Трамп уверен, что поисковик "пытается замалчивать мнения сторонников Республиканской партии".