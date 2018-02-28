Гройсман возглавил комиссию по защите бизнеса

Комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана, которая будет защищать бизнес от неправомерных проверок и давления со стороны силовиков, создал 28 февраля Кабмин.

"Будет комиссия, которую я возглавлю, в которую войдут коллеги министры, и доминировать в этой комиссии будут бизнес-ассоциации. И мы будем тут, в прямом эфире, рассматривать каждый такой случай. И я не буду выбирать слова, чтобы давать им оценку", – заявил премьер.

Напомним, ранее Гройсман подчеркнул, что приятие закона о защите бизнеса в Украине призвано защитить предпринимателей от коррупционных действий силовых ведомств. По его словам, т.н. закон "маски-шоу стоп" был принят, чтобы защитить бизнес от произвола силовых ведомств.

Как известно, вступивший в силу закон о защите бизнеса гарантирует беспрепятственный доступ адвокатов к процессу обысков и вводит запрет на изъятие первичной документации и серверов, на которых она хранится.

Предусматривается и обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий. Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, этот закон запрещает "маски-шоу" силовиков на предприятиях.

Впрчоем, еще не все нормы документа вступили в силу. Часть из них начнет работать с 2019 года Эти нормы предусматривают обязательную видео- и аудиофиксацию обысков. На видео также должно записываться рассмотрение ходатайств следственным судьей, за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий. Видеозапись, обеспеченная следователем или прокурором, является неотъемлемым приложением к протоколу обыска.