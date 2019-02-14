Харьковская область нарастила объемы торговли с США
Харьковские бизнесмены увеличили объемы экспорта в США на 23%
Харьковские предприниматели в прошлом году экспортировали в Соединенные Штаты на 23% больше товаров, чем годом ранее. Об этом шла речь на встрече харьковского губернатора Юлии Светличной и американского посла Марии Йованович.
При этом США активно внедряют инвестиционные проекты в Харьковской области, поддерживают малый и средний бизнес, социальную и культурную сферы, антикоррупционную деятельность. На встрече стороны договорились развивать сотрудничество и в дальнейшем.
"Между Соединенными Штатами и Харьковом у нас – чудесное партнерство, и оно держится на многих столпах. Существует немало инвестиционных и бизнес-партнерств, и это чрезвычайно важно. Так же, как и культурные проекты – они укрепляют душу", – заявила Мари Йованович, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине.
В свою очередь, глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная назвала США стратегическим партнером региона.
"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, о поддержке США Харьковской области и дальнейших наших проектах в тех же сферах. Договорились также о полной поддержке в прозрачности законодательства накануне президентских и парламентских выборов", – сказала она.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.
Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.
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