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Huawei подала в суд о признании неконституционным решения США о внесении ее в черный список

29 мая, 05:47

В компании считают, что Huawei хотят лишить ее публичных прав

Операционная система Huawei теперь называется indepenOS
Операционная система Huawei теперь называется indepenOS. Фото: Gizchina

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei подала в суд на правительство США с требованием признать решение властей страны внести ее в черный список противоречащим американской конституции. Об этом говорится в сообщении компании.

"Huawei подала иск и во вторник обратится с просьбой рассмотреть дело в упрощенном порядке судопроизводства, требуя от суда признать этот законодательный акт неконституционным", — указывается в документе.

Согласно заявлению компании, этот законопроект напрямую обвиняет Huawei, а также устанавливает ряд ограничений для нее. Как указывается в сообщении, целью таких действий являлось лишение компании ее публичных прав, в числе которых право на судебное разбирательство, что напрямую противоречит конституции США.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая. Однако 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.

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Тег США, суд, Huawei

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Источник:

ТАСС

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