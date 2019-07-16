Huawei вот-вот вернется на американский рынок – СМИ

Министерство торговли США анализирует "черный список" лицензий

Фото: Getty Images

США могут дать разрешение и возобновить лицензию на продажи для китайского производителя Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, которой указал на быструю реализацию обещаний президента США Дональда Трампа ослабить ограничения в отношении Huawei.

По словам источника, лицензии могут быть выданы через две-четыре недели. При этом чиновник не уточнил критериев для одобрения лицензий, но "сложилось понимание, что решения будут приниматься отдельно для каждого случая, по крайней мере первое время".

Представитель министерства торговли США в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию сказал, что ведомство "на данный момент анализирует все лицензии и пытается понять, что будет наилучшим образом отвечать интересам национальной безопасности".

Читайте также Американское правительство попросило суд отклонить иск Huawei

Напомним, президент США Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

При этом в конце июня, Дональд Трамп провел встречу с представителем КНР Си Цзиныпином, после чего Трамп сказал, что американские компании смогут продавать товары Huawei. Также недавно министр торговли США Уилбур Росс заявил, что лицензии на продажу китайского товара в США будут выдаваться в том случае, если подобный шаг не несет за собой угрозы национальной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Huawei вот-вот вернется на американский рынок – СМИ". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"