И холодильник, и микроволновка: в Украине изобрели уникальное устройство

Разогреть еду можно будет в любом месте и в любое время

Изобретатель Максим Наконечный разработал уникальный девайс для хранения продуктов – функции микроволновой печи и холодильника совмещены в одном устройстве.

"Существует проблема с офисными микроволновками. Как правило, они очень грязные. Поэтому мне пришла идея разработать девайс,который позволяет нагревать еду в любом месте, в любое время. При полной зарядке устройство может проработать на протяжении 5 дней", – рассказал Наконечный.

Устройство сохраняет продукты при температуре кухонного холодильника, разогреть обед может до +35 градусов.

Студент Роман Козаченко говорит: именно такой прибор пригодится при высоком темпе жизни.

"Я студент, еще учусь и редко бываю дома. Приходится всегда контейнеры с едой брать. И очень мало мест, где можно разогреть еду, а холодной как-то не очень комильфо кушать... Поэтому то, что можно ее и охлаждать, и нагревать – это супер", – поясняет Роман.

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Впрочем, до полевых испытаний офисной мини-кухни придется ждать еще полгода. Разработчики хотят оснастить ее двумя системами управления: кнопками на панели и дистанционной – через мобильное приложение.

"на данный момент разработка устройства еще не закончена. Мы работаем над модулем холодильника", – рассказал разработчик Юлиан Ткач.

Работать устройство будет по принципу индукционной печи. Остальные технические характеристики авторы пока держат в секрете – не успели оформить все патентные документы.

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