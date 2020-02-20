Игровая индустрия заработала на коронавирусе

Мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на 150 млрд долларов на фоне распространения нового коронавируса в Китае. Об этом сообщает The Finаncial Times, ссылаясь на результаты исследования, проведенного компанией AppAnnie.

Отмечается, что рост игровой индустрии произошел из-за рекордной активности китайских пользователей. Только за неделю со 2 по 9 января в Китае было совершено 222 млн загрузок из интернет-магазина Apple, а средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля выросла на 40%.

Авторы исследования отмечают, что к такой активности привело закрытие школ и предприятий во многих китайских городах. В результате "миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов возобновления повседневной деятельности". Кроме того, люди проводят больше времени за играми, и это дает новые возможности для монетизации.

Реклама

На этом фоне акции крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае Tencent подорожали до максимума за 20 месяцев, а акции New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, выросли в цене на 17%.

В тренде Украине прочат падение значимого экономического показателя

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных приблизлось к 76 тысячям, 2130 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 28 странах.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней. Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене. Кроме того, сообщалось, что из плазмы пациентов, которые побороли коронавирус, будут производить лекарства:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама