IKEA будет расширяться: шведы рассказали о планах компании в Украине

Шведская компания IKEA, которая объявила об открытии первого магазина в Киеве, планирует расширение своей сети торговых точек не только в столице, но и в других городах Украины. Об этом рассказал исполнительный директор "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим на первом магазине изучить и понять рынок, а затем, когда почувствуем, что понимаем рынок, будем открывать магазины в Киеве и других городах. Идеально для изучения нужен год, чтобы получить полный цикл", – сказал Вановербеке .

Он уточнил, что площадь первого магазина IKEA в Киеве составит около 6 тыс. кв. м, а ассортимент будет включать мебель и аксессуары.

Кроме того, IKEA планирует внедрить онлайн-продажи.

Напомним, 12 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и IKEA приняла окончательное решение. Также Порошенко отметил, что выход шведов на украинский рынок свидетельствует от инвестиционном буме в стране.

Также и. о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.

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