IKEA будет расширяться: шведы рассказали о планах компании в Украине

Сегодня, 13:57

Компания начнет с изучения отечественного рынка

Фото: Getty
Фото: Getty

Шведская компания IKEA, которая объявила об открытии первого магазина в Киеве, планирует расширение своей сети торговых точек не только в столице, но и в других городах Украины. Об этом рассказал исполнительный директор "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим на первом магазине изучить и понять рынок, а затем, когда почувствуем, что понимаем рынок, будем открывать магазины в Киеве и других городах. Идеально для изучения нужен год, чтобы получить полный цикл", – сказал Вановербеке .

Он уточнил, что площадь первого магазина IKEA в Киеве составит около 6 тыс. кв. м, а ассортимент будет включать мебель и аксессуары.

Кроме того, IKEA планирует внедрить онлайн-продажи.

Напомним, 12 сентября президент  Украины Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и IKEA приняла окончательное решение. Также Порошенко отметил, что выход шведов на украинский рынок свидетельствует от инвестиционном буме в стране.

Также и. о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, почему вокруг захода IKEA в Украину столько шума.
бизнес, магазины, планы, IKEA

Вы сейчас просматриваете новость "IKEA будет расширяться: шведы рассказали о планах компании в Украине". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: Pixabay

IKEA может проиграть в борьбе с украинскими "двойниками" - эксперт

Вчера, 13:25

По словам экономиста, если шведская компания предварительно не изучит рынок и не научится гибкости, она вскоре может уйти из Украины

Бизнес

Петр Порошенко и Стефан Вановербеке. Фото: АП

Порошенко: IKEA могла зайти в Украину еще 10 лет назад

Вчера, 12:40

Президент объяснил, почему начало работы бренда в Украине стало таким важным
Загрузка...

Бизнес

Фото: Pixabay

IKEA зашла в Украину: Порошенко объяснил, каким будет первый магазин

Вчера, 12:09

Начало работы бренда в стране свидетельствует об инвестиционном буме, считает президент

Бизнес

Фото: Ra-smit at Wikipedia

IKEA в Украине подтвердит реальность борьбы с коррупцией - Геращенко

Вчера, 11:31

Нардеп напомнила о ключевых принципах работы шведской компании
Загрузка...