IKEA изменила планы по Украине
Причиной стала задержка в строительстве столичного торгово-развлекательного центра
Шведская компания IKEA вынуждена скорректировать планы выхода на украинский рынок, в связи с задержкой строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Mall в Киеве. Теперь компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.
"В связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволят ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", – заявили в компании.
Представители IKEA отмечают, что более подробная информация относительно выхода бренда на украинский рынок Украину "будет обнародована, как только она станет доступной".
Как сообщалось, в сентябре 2018 года компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Площадь первого магазина IKEA должна была составить около 6 тыс. кв. м, ассортимент – включать мебель и аксессуары.
И.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.
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