IKEA изменила планы по Украине

Причиной стала задержка в строительстве столичного торгово-развлекательного центра

Фото: Getty Images

IKEA изменила планы по Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/129/fba/5c8129fba8029.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/129/fba/5c8129fba8029.jpg 2019-03-07T16:26:58+02:00 Бизнес Причиной стала задержка в строительстве столичного торгово-развлекательного центра

Шведская компания IKEA вынуждена скорректировать планы выхода на украинский рынок, в связи с задержкой строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Mall в Киеве. Теперь компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

"В связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволят ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", – заявили в компании.

Представители IKEA отмечают, что более подробная информация относительно выхода бренда на украинский рынок Украину "будет обнародована, как только она станет доступной".

Как сообщалось, в сентябре 2018 года компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Площадь первого магазина IKEA должна была составить около 6 тыс. кв. м, ассортимент – включать мебель и аксессуары.

И.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.

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