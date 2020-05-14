IKEA открыла интернет-магазин в Украине

Товары можно получить с платной доставкой или забрать самому без дополнительной платы

Онлайн-магазин шведской компании IKEA, который был запущен в тестовом режиме, теперь заработал в полную силу. Так, на сайте доступны для заказа уже около 3600 товаров для дома.

Покупатели могут выбрать, как получить товар: забрать бесплатно в пункте получения заказов (пока работают только два) или заказать доставку на дом. За доставку на грузовике при этом придется заплатить 699 гривен.

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Ранее руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле заявлял, что "IKEA подтверждает свою приверженность Украине", однако не стал называть новые сроки запуска офлайн-магазина в Киеве.

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Как известно, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года. Позже открытие магазина IKEA городского формата в Киеве было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall. Потом запуск перенесли на весну 2020 года, однако теперь вновь отложили из-за карантина.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

К слову, с 11 мая в Украине вновь открылись непродуктовые магазины и частично ТРЦ. Это связано с решением Кабмина ослабить ограничения. К выходу из карантина также готовят и транспорт:

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