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IKEA отреагировала на скандал с украинской древесиной

30 июня, 15:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания позвала независимых аудиторов и проводит проверку

Шведская компания IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями в использовании незаконно заготовленной древесины.

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"IKEA приветствует отчеты организаций и очень серьезно относится к любым обвинениям об участии наших поставщиков в незаконной лесозаготовке. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight", - говорится в заявлении украинского представительства компании.

В IKEA отметили, что в 2018-2019 годах уже проводили подобную проверку на основе данных Earthsight. Тогда никаких нарушений не обнаружили.

Но после публикации нового отчета компания снова пригласила независимых аудиторов – организацию Assurance Services International (ASI), независимого аудитора некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет").

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"IKEA не использует незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров. Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы усиливаем проверки своих поставщиков на соответствие местному и международному законодательствам, а также внутренним требованиям IKEA. Если получаем информацию о том, что древесина, которая не соответствует этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании, принимаем срочные меры", - заверили в компании.

Напомним, британская неправительственная организация Earthsight 23 июня опубликовала исследование, в котором утверждает, что поставщики древесины для IKEA из Украины часть сырья рубят незаконно. Речь шла о вырубке бука в Карпатах для производства стульев Terje.

Также сообщалось, что с конца мая-2020 каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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проверка вырубка скандал расследование аудит леса древесина IKEA

Источник: Интерфакс-Украина

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