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IKEA планирует сдавать мебель в аренду: компания повышает экологичность бизнеса

Сегодня, 04:16

Помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com.
IKEA планирует сдавать мебель в аренду: компания повышает экологичность бизнеса //smm.ollcdn.net/img/article/11914/65_main_new.1542922861.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11914/65_tn.1542922861.jpg Бизнес Помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду. Первой страной, где это произойдет, будет Швейцария — там эта функция будет доступна уже в феврале 2019 года, пишет издание Meduza c cсылкой на The Guardian.

"На некоторых рынках, в том числе в Швейцарии, мы тестируем возможные решения и реализуем пилотный проект по аренде мебели. Однако еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть", - пояснил представитель IKEA.

В Британии помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции. В новом магазине IKEA, который откроется юго-востоке Лондона в четверг, будет работать учебная лаборатория для изучения различных способов продления срока годности товаров.

Услуга вводится в рамках программы IKEA по повышению экологичности бизнеса. На первоначальном этапе в аренду будет сдаваться только офисная мебель. В дальнейшем IKEA планирует распространить эту практику на мебель для кухни.

Глава управляющей компании Inter Ikea Турбьерн Леф отметил, что вместо того, чтобы выбрасывать мебель, компания немного отремонтирует ее и сможет продать, продлевая срок жизни продукта.

В 2018 году прибыль IKEA упала более чем на треть. На фоне этого компания объявила о сокращении 7500 рабочих мест.

Также мы писали, что открытие торгово-развлекательного центра Ocean Mall в Киеве, арендатором в котором выступит первый в Украине магазин шведского ритейлера IKEA, запланировано на 1 сентября 2019 года, сообщил основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев.

Ранее сайт "Сегодня" также разобрался, почему вокруг захода IKEA в Украину столько шума.

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Тег Швеция, мебель, IKEA

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Источник:

Meduza

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