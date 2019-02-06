IKEA планирует сдавать мебель в аренду: компания повышает экологичность бизнеса
Помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду. Первой страной, где это произойдет, будет Швейцария — там эта функция будет доступна уже в феврале 2019 года, пишет издание Meduza c cсылкой на The Guardian.
"На некоторых рынках, в том числе в Швейцарии, мы тестируем возможные решения и реализуем пилотный проект по аренде мебели. Однако еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть", - пояснил представитель IKEA.
В Британии помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции. В новом магазине IKEA, который откроется юго-востоке Лондона в четверг, будет работать учебная лаборатория для изучения различных способов продления срока годности товаров.
Услуга вводится в рамках программы IKEA по повышению экологичности бизнеса. На первоначальном этапе в аренду будет сдаваться только офисная мебель. В дальнейшем IKEA планирует распространить эту практику на мебель для кухни.
Глава управляющей компании Inter Ikea Турбьерн Леф отметил, что вместо того, чтобы выбрасывать мебель, компания немного отремонтирует ее и сможет продать, продлевая срок жизни продукта.
В 2018 году прибыль IKEA упала более чем на треть. На фоне этого компания объявила о сокращении 7500 рабочих мест.
Также мы писали, что открытие торгово-развлекательного центра Ocean Mall в Киеве, арендатором в котором выступит первый в Украине магазин шведского ритейлера IKEA, запланировано на 1 сентября 2019 года, сообщил основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев.
Ранее сайт "Сегодня" также разобрался, почему вокруг захода IKEA в Украину столько шума.
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