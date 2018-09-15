IKEA пришла: ТОП-5 фактов, которые нужно знать о работе бренда в Украине

Одним из самых ярких информационных событий уходящей недели стала новость об окончательном решении шведской компании IKEA выйти на украинский рынок.

Планы по началу работы в нашей стране шведы озвучивали еще в конце 2017 года, но тогда еще не были заключены никакие договоренности. Теперь же IKEA определилась с форматом работы в Украине и уже анонсировала открытие первого магазина.

Сайт "Сегодня" пять главных фактов о выходе IKEA на украинский рынок.

1. Классических магазинов IKEA в Украине не будет

IKEA планирует начать работу в Украине с реализации нового торгового формата – city center store. То есть это "уменьшенная" версия классических огромных торговых центров IKEA. Площадь таких торговых точек не превышает 5-6 тыс. кв. метров, в то время как обычные магазины IKEА занимают в пять раз больше места. Так, в традиционном магазине IKEA большие площади используются для логистики и самообслуживания, есть рестораны.

Украинцы этого не увидят. Как заявил исполнительный директор "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке в интервью "Интерфакс-Украина", больших магазинов в Украине компания строить пока не планирует. И на это есть несколько причин.

"Во-первых, мы видим – не только в Киеве, но во всем мире, что потребительские тренды меняются. Люди все больше и больше покупают онлайн и меньше имеют времени, чтобы передвигаться по городу, поскольку везде пробки. Думаю, в Киеве тоже есть этот тренд. Поэтому удобство и экономия времени становятся более важными, а также сюда присоединяется традиционный вопрос денег", – объяснил Вановербеке.

Кроме того, этот формат означает, что для IKEA процесс старта работы пойдет намного быстрее.

"Традиционный метод выхода IKEA занимает намного больше времени. Например, в Сербии прошло 10 лет от решения до открытия. А новый формат позволит нам открыть магазин летом 2019 года, что означает, что мы войдем в Украину в рекордные для IKEA два года", – подчеркнул Вановербеке.

2. Первый магазин IKEA откроется в Киеве

Первый магазин IKEA откроется в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall (м. Лыбедская). Этот ТЦ сейчас строится. Открытие IKEA планируется в конце лета 2019 года. Площадь магазина составит 6 тыс. кв. метров.

Среди услуг будет предлагаться доставка на дом, а также пункт выдачи товаров.

Кроме того, IKEA намерена сконцентрироваться на онлайн-продажах через собственный интернет-магазин. Cейчас разрабатывается IT-решение для электронной коммерции, на базе которой и будет запущен украинский онлайн-магазин.

В дальнейшем IKEA планирует начать работу и в других городах Украины.

3. Ассортимент будет "как у всех", а цены – нет

В IKEA уверяют, что ассортимент продукции в Украине будет идентичным с другими странами. Всего будет продаваться 7 тыс. наименований продукции. Однако в первые полгода – только 3,6 тыс. единиц. Ассортимент магазина будет завозиться из дистрибьюторского центра, расположенного в Польше

Ассортимент будет включать и мебель, и аксессуары.

"Магазин будет разделен на локации, мы называем их room set – это подобие комнат, где мы показываем решения для дома. Также дополнительно будет концепция решений для небольших домохозяйств. Будут все компоненты, мы соберем максимальное количество продукции, чтобы обеспечить полный и лучший опыт для покупателя. Линейка будет включать ассортимент, который мы продаем в других странах", – пообещал Вановербеке.

Цены же не будут идентичны польским, потому что определяются для каждого рынка индивидуально, в зависимости от расходов компании на логистику, энергоресурсы, НДС и так далее.

"Мы будем стараться, чтобы цены были доступными для украинцев", — заявил Вановербеке.

4. IKEA будет конкурировать с нелегальными "двойниками"

Не секрет, что отечественные предприниматели уже давнозакупают мебель IKEA у официального представителя компании в Польше и завозят ее в Украину, а здесь продают по "бросовой" цене.

Такая ситуация IKEA не пугает.

"Наше исследование показало, что люди здесь уже знают о бренде IKEA, многие уже имеют дома нашу мебель. И правда, очень многие перепродают товары. Но заходя сюда, мы увидели, что у IKEA есть позитивный имидж, даже несмотря на то, что нас здесь не было. ... Такая ситуация не только в Украине, но и в других странах, где мы не присутствуем. Это, наверное, демонстрирует силу бренда. Но опыт показывает: как только мы официально открываемся в стране, это явление исчезает. Поскольку потребители получают в официальных магазинах позитивный клиентский опыт за более низкую цену", – уверены в компании.

А вот украинские компании, которые продают мебель IKEA в Украине, не знают и даже не берутся предположить, как на их судьбу повлияет появление в стране официального представителя.

Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил, как IKEA уживется с украинскими "двойниками".

5. IKEA отрицает коррупцию

Эксперты и политики уверены, что начало работы IKEA в Украине покажет другим инвесторам, что в нашей стране можно работать прозрачно. Дело в том, что идеология шведской компании не признает никаких проявлений коррупции.

"Коррупция для нас недопустима. Наша методология заключается в том, чтобы максимально эффективно обеспечивать сотрудничество с разными органами власти. Также мы привлекаем к этому сотрудничеству другие заинтересованные стороны. ... Но мы получили от президента [Петра Порошенко], офиса премьер-министра [Владимира Гройсмана] и Офиса по привлечению инвестиций Ukraineinvest, Инвестиционного совета заверения, что они будут максимально способствовать тому, чтобы мы не сталкивались с коррупцией", – заявлял Вановербеке.

К слову, президент Украины Петр Порошенко уже отметил, что выход IKEA на украинский рынок свидетельствует об инвестиционном буме. А вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала, что работа IKEA в Украине подтвердит реальность борьбы с коррупцией.

Сайт "Сегодня" также разобрался, почему вокруг захода IKEA в Украину столько шума.