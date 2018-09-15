IKEA пришла: ТОП-5 фактов, которые нужно знать о работе бренда в Украине
Украинцы не увидят классических гигантских магазинов шведского бренда
Одним из самых ярких информационных событий уходящей недели стала новость об окончательном решении шведской компании IKEA выйти на украинский рынок.
Планы по началу работы в нашей стране шведы озвучивали еще в конце 2017 года, но тогда еще не были заключены никакие договоренности. Теперь же IKEA определилась с форматом работы в Украине и уже анонсировала открытие первого магазина.
Сайт "Сегодня" пять главных фактов о выходе IKEA на украинский рынок.
1. Классических магазинов IKEA в Украине не будет
IKEA планирует начать работу в Украине с реализации нового торгового формата – city center store. То есть это "уменьшенная" версия классических огромных торговых центров IKEA. Площадь таких торговых точек не превышает 5-6 тыс. кв. метров, в то время как обычные магазины IKEА занимают в пять раз больше места. Так, в традиционном магазине IKEA большие площади используются для логистики и самообслуживания, есть рестораны.
Украинцы этого не увидят. Как заявил исполнительный директор "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке в интервью "Интерфакс-Украина", больших магазинов в Украине компания строить пока не планирует. И на это есть несколько причин.
"Во-первых, мы видим – не только в Киеве, но во всем мире, что потребительские тренды меняются. Люди все больше и больше покупают онлайн и меньше имеют времени, чтобы передвигаться по городу, поскольку везде пробки. Думаю, в Киеве тоже есть этот тренд. Поэтому удобство и экономия времени становятся более важными, а также сюда присоединяется традиционный вопрос денег", – объяснил Вановербеке.
Кроме того, этот формат означает, что для IKEA процесс старта работы пойдет намного быстрее.
"Традиционный метод выхода IKEA занимает намного больше времени. Например, в Сербии прошло 10 лет от решения до открытия. А новый формат позволит нам открыть магазин летом 2019 года, что означает, что мы войдем в Украину в рекордные для IKEA два года", – подчеркнул Вановербеке.
2. Первый магазин IKEA откроется в Киеве
Первый магазин IKEA откроется в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall (м. Лыбедская). Этот ТЦ сейчас строится. Открытие IKEA планируется в конце лета 2019 года. Площадь магазина составит 6 тыс. кв. метров.
Среди услуг будет предлагаться доставка на дом, а также пункт выдачи товаров.
Кроме того, IKEA намерена сконцентрироваться на онлайн-продажах через собственный интернет-магазин. Cейчас разрабатывается IT-решение для электронной коммерции, на базе которой и будет запущен украинский онлайн-магазин.
В дальнейшем IKEA планирует начать работу и в других городах Украины.
3. Ассортимент будет "как у всех", а цены – нет
В IKEA уверяют, что ассортимент продукции в Украине будет идентичным с другими странами. Всего будет продаваться 7 тыс. наименований продукции. Однако в первые полгода – только 3,6 тыс. единиц. Ассортимент магазина будет завозиться из дистрибьюторского центра, расположенного в Польше
Ассортимент будет включать и мебель, и аксессуары.
"Магазин будет разделен на локации, мы называем их room set – это подобие комнат, где мы показываем решения для дома. Также дополнительно будет концепция решений для небольших домохозяйств. Будут все компоненты, мы соберем максимальное количество продукции, чтобы обеспечить полный и лучший опыт для покупателя. Линейка будет включать ассортимент, который мы продаем в других странах", – пообещал Вановербеке.
Цены же не будут идентичны польским, потому что определяются для каждого рынка индивидуально, в зависимости от расходов компании на логистику, энергоресурсы, НДС и так далее.
"Мы будем стараться, чтобы цены были доступными для украинцев", — заявил Вановербеке.
4. IKEA будет конкурировать с нелегальными "двойниками"
Не секрет, что отечественные предприниматели уже давнозакупают мебель IKEA у официального представителя компании в Польше и завозят ее в Украину, а здесь продают по "бросовой" цене.
Такая ситуация IKEA не пугает.
"Наше исследование показало, что люди здесь уже знают о бренде IKEA, многие уже имеют дома нашу мебель. И правда, очень многие перепродают товары. Но заходя сюда, мы увидели, что у IKEA есть позитивный имидж, даже несмотря на то, что нас здесь не было. ... Такая ситуация не только в Украине, но и в других странах, где мы не присутствуем. Это, наверное, демонстрирует силу бренда. Но опыт показывает: как только мы официально открываемся в стране, это явление исчезает. Поскольку потребители получают в официальных магазинах позитивный клиентский опыт за более низкую цену", – уверены в компании.
А вот украинские компании, которые продают мебель IKEA в Украине, не знают и даже не берутся предположить, как на их судьбу повлияет появление в стране официального представителя.
Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил, как IKEA уживется с украинскими "двойниками".
5. IKEA отрицает коррупцию
Эксперты и политики уверены, что начало работы IKEA в Украине покажет другим инвесторам, что в нашей стране можно работать прозрачно. Дело в том, что идеология шведской компании не признает никаких проявлений коррупции.
"Коррупция для нас недопустима. Наша методология заключается в том, чтобы максимально эффективно обеспечивать сотрудничество с разными органами власти. Также мы привлекаем к этому сотрудничеству другие заинтересованные стороны. ... Но мы получили от президента [Петра Порошенко], офиса премьер-министра [Владимира Гройсмана] и Офиса по привлечению инвестиций Ukraineinvest, Инвестиционного совета заверения, что они будут максимально способствовать тому, чтобы мы не сталкивались с коррупцией", – заявлял Вановербеке.
К слову, президент Украины Петр Порошенко уже отметил, что выход IKEA на украинский рынок свидетельствует об инвестиционном буме. А вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала, что работа IKEA в Украине подтвердит реальность борьбы с коррупцией.
Сайт "Сегодня" также разобрался, почему вокруг захода IKEA в Украину столько шума.
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