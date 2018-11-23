IKEA сократит 7,5 тысяч рабочих мест

22 Ноября 2018, 23:40

Увольнения затронут почти 5% нынешнего кадрового состава IKEA Group

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Мебельный концерн IKEA Group планирует в ближайшие несколько лет сократить 7,5 тысяч рабочих мест – главным образом административных сотрудников, отвечающих за централизованную поддержку.

Как сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на Reuters, в то же время группа, которой принадлежат 367 магазинов IKEA, рассчитывает за этот период создать 11,5 новых новых рабочих мест в связи открытием магазинов нового формата, а также расширением онлайн-бизнеса, сферы предлагаемых услуг и инвестированием в цифровые технологии, говорится в заявлении.

Предполагаемые увольнения затронут почти 5% нынешнего кадрового состава.

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"Нам нужно упростить то, как мы организованы. За последние годы... мы самым различным образом вкладывали средства. И, честно говоря, сейчас мы видим, что в некоторых частях нашей организации есть небольшое дублирование работы", – сказал глава IKEA Group Йеспер Бродин.

По его словам, под сокращения преимущественно попадут сотрудники, отвечающие за централизованную поддержку и глобальное обслуживание, но также работники местных офисов обслуживания на различных рынках.

Напомним, 12 сентября президент  Украины Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и IKEA приняла окончательное решение о выходе на украинский рынок. Также Порошенко отметил, что выход шведов на украинский рынок свидетельствует об инвестиционном буме в стране.

При этом IKEA начнет работу в Украине в 2019 году не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат относительно небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.
увольнения, сокращение, IKEA

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