IKEA в Украине: Порошенко сообщил важную новость

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 12 сентября, встретится с главным исполнительным директором торговой сети IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке. "IKEA Юго-Восточная Европа" является частью IKEA Group и занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

"Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Это – хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной нужно иметь дело. Уверен, что IKEA пойдет украинский флаг", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Президент также призвал инвестировать в Украину.

Ранее IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок. В конце 2017 года компания заявила, что в течение двух лет, то есть до конца 2019-го, планирует открыть магазин в Украине.

В целом зайти на украинский рынок IKEA пробовала уже несколько раз. Но еще в 2016 году официальный представитель компании Кайса Йоханссон заявляла украинским СМИ, что компания пока не планирует открывать магазины в Украине, хотя интересуется рынком.

Шведская компания IKEA – одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Владельцами IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

Кроме IKEA, одним из самых ожидаемых брендов в Украине был H&M, который уже открыл первый магазин в Киеве и анонсировал началу работы второй торговой точки.