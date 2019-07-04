IKEA заходит в Украину: стало известно, где откроется первый магазин легендарного бренда

Компания уже набирает персонал и запустила официальный сайт в нашей стране

Фото: Getty Images

Шведская компания IKEA, которой пришлось скорректировать планы выхода на украинский рынок, определилась с местом расположения первого магазина в Украине, запустила сайт и набирает персонал.

В пресс-службе IKEA отметили, что открытие магазина городского формата в Киеве запланировано на конец 2019 года. На работу приглашают до 100 сотрудников.

Официально о месте размещения будущего магазина не сообщается. Однако украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

"В помещении, где откроется IKEA, проводятся изменения с учетом требований сети", – рассказал изданию "Новое время" директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным. ТРЦ Blockbuster Mall общей площадью 350 000 кв. м еще не открыт. Запуск планировался на 31 мая, но был перенесен, а новая дата пока не названа.

Ассортимент первого магазина IKEA в Киеве, по официальным данным, составит более 6 тыс. товарных позиций. Ассортимент будет включать мебель и аксессуары.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в 2019 году. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

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