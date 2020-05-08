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IKEA запускает интернет-магазин в Украине: что известно

8 мая, 13:35

Ксения Капустинская

Сайт компании уже заработал в тестовом режиме

Шведская компания IKEA, которая ранее перенесла сроки открытия магазина в Киеве, теперь готовится к запуску онлайн-торговли в Украине. Об этом заявил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

"IKEA подтверждает свою приверженность Украине <...> Сейчас мы активно работаем над выходом на украинский рынок через открытие интернет-магазина. Предварительный просмотр сайта доступен с актуальными на сегодня ценами и ассортиментом. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни официально запустить онлайн-продажи в Украине", – процитировал Мелле на своей странице в Facebook координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

О сроках открытия офлайн-магазинов в Украине компания пока умалчивает.

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При этом сайт IKEA, действительно, уже работает в тестовом режиме и постепенно заполняется товарами. Цены на них указаны в гривнях, но оформить заказы еще нельзя.

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Компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года.

Позже открытие магазина IKEA городского формата в Киеве было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall. Потом запуск перенесли на весну 2020 года, однако теперь вновь отложили из-за карантина. К слову, в уже удаленном посте Иуса, информация о соглашении с Blockbuster была подтверждена.

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Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

К слову, с 11 мая в Украине вновь откроются непродуктовые магазины и частично ТРЦ. Это связано с решением Кабмина ослабить ограничения. К выходу из карантина также готовят и транспорт:

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Источник: Сегодня

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