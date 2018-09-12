IKEA зашла в Украину: Порошенко объяснил, каким будет первый магазин

IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы наконец завершили 13-летнюю процедуру вхождения шведской компании на украинский рынок: IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства и, констатируя улучшение инвестиционного климата, наконец приняла это очень важное решение. ... IKEA – знаковый бренд с оптимальным соотношением цены, качества и надежности, – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Президент отметил, что первый магазин будет открыт в Киеве в 2019 году.

"Первый магазин в Киеве бренд откроет в новом формате Сity store. Такой формат IKEA внедряет в Нью-Йорке, Копенгагене, Мадриде, Лондоне, Париже, Стокгольме. И Киев – также среди этих городов", - сообщил Порошенко.

Сity store – это формат относительно небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

Глава государства подчеркнул, что начало работы IKEA в Украине подтверждает, что в стране происходит инвестиционный бум.

"Инвестиционный бум, который сегодня происходит в Украине, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых брендов. Приветствую IKEA в Украине – Welcome to Ukraine!", – добавил Порошенко.

Ранее сегодня, 12 сентября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что встретится с с главным исполнительным директором торговой сети IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке.

Перед этим IKEA уже официально подтвердила выход на украинский рынок. В конце 2017 года компания заявила, что в течение двух лет, то есть до конца 2019-го, планирует открыть магазин в Украине. В целом зайти на украинский рынок IKEA пробовала уже несколько раз. Но еще в 2016 году официальный представитель компании Кайса Йоханссон заявляла украинским СМИ, что компания пока не планирует открывать магазины в Украине, хотя интересуется рынком.

И.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.

Шведская компания IKEA – одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Владельцами IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.