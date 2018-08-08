Илон Маск хочет выкупить все акции Tesla

Сегодня, 04:00

Cумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов

фото AFP
фото AFP

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию − ред.). Финансирование обеспечено", − сообщил Маск.

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При такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сам Маск владеет около 20% акций компании.

По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров. 

Маск указал, что у них есть два пути − продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд, и выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.

Ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.

Ранее акционеры Tesla проголосовали против предложения сместить Илона Маска с должности руководителя компании. Впрочем, из Tesla уволят 9% сотрудников.
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"Сегодня"

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