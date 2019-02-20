Илон Маск отошел от работы над "дружелюбным" искусственным интеллектом

Предприниматель объяснил это нехваткой времени

Илон Маск Фото: facebook.com/ermusk.

Илон Маск отошел от работы над "дружелюбным" искусственным интеллектом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3dc/b48/5c63dcb48a5e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3dc/b48/5c63dcb48a5e6.jpg 2019-02-20T06:18:00+02:00 Бизнес Предприниматель объяснил это нехваткой времени

Илон Маск заявил, что не принимает участие в работе компании OpenAI уже больше года. Об этом он сообщил в Twitter. Предприниматель объяснил это нехваткой времени, – передает AIN.UA.

"Мне пришлось сосредоточиться на решении огромного количества инженерных и производственных проблем в Tesla (особенно) и SpaceX", — подчеркнул Маск.

Кроме этого, он объяснил этот шаг конфликтом интересов — его Tesla боролась за тех же людей, что и OpenAI: "Более того, я не был согласен с тем, куда направлялась команда. Поэтому решил уйти, сохранив хорошие отношения".

OpenAI — некоммерческая организация, основанная в 2016 году Илоном Маском и президентом Y Combinator Сэмом Альтманом. Задача компании — продвигать и создавать "дружелюбный" искусственный интеллект, который будет служить на благо человечеству. Среди других участников и инвесторов проекта — исследователь Илья Суцкевер, бывший технический директор Stripe Грег Брокман, сооснователь LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь PayPal Питер Тиль и другие.

Ранее мы писали, что Украина вошла в ТОП-3 стран региона по количеству компаний в сфере. Согласно отчету, в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ.

Напомним, искусственный интеллект превзошел человека в понимании прочитанного. Тест Стэнфордского университета является одним из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что искусственный интеллект от Google разработал новый ИИ без участия человека. AutoML действует как контроллер или управляющая нейросеть, которая разрабатывает дочернюю нейросеть для специализированной задачи.

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