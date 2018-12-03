Илон Маск пообещал NASA не курить траву и не пить алкоголь на публике

Сегодня, 11:19

В руководстве "космического" ведомства США пообщались с главой SpaceX 

фото GETTY
фото GETTY

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал больше не курить марихуану публично. Кроме того, Маск не собирается показываться на людях с алкогольными напитками. Об этом сообщил руководитель NASA Джим Брайденстайн после беседы с Маском, передает Atlantic.

По словам главы NASA, Маск осознал, что его действия могут навредить SpaceX, и пообещал не повторять таких ошибок.

"Это никак не помогает компании и укреплению доверия к ней. Главы организаций, которые собираются запускать астронавтов в космос, должны понимать, что вести себя подобным образом нельзя. Он, как и все, заботится о безопасности и осознает, что такое поведение неприемлемо. Вы не увидите этого снова", – заверил зал глава NASA.

Но Брайденстайн добавил, что случай с марихуаной – не единственное, что его взволновало. В космическом агентстве читали интервью Маска, в которых он рассказывал об изнурительной работе, отсутствии сна и ночевках на заводе Tesla. Ранее сообщалось, что Маск собрался лично полететь на Марс. По оценке бизнесмена, его шансы совершить полет составляют 70%.

Глава NASA напомнил, что в истории космической отрасли случались трагедии. Поэтому безопасность всех сотрудников космических компаний должна стать приоритетом для их руководителей.

"Мы хотим предотвратить это. Мы должны знать сейчас, сегодня, не слишком ли тяжел график, не отвлекают ли от работы, вмешательство в которую может быть смертельно опасным для кого-то?", – сказал Брайденстайн.

Недавно SpaceX осуществила посадку первой ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформуПлавучая платформа имеет 90 метров в длину и 50 – в ширину. 
NASA, космос, марихуана, алкоголь, Маск, Илон Маск, SpaceX

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