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Илон Маск провел первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy: опубликованы фото и видео

Сегодня, 09:34

Все три ступени ракеты-носителя успешно вернулись на Землю

Частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос. 

Кроме того, впервые все три ступени Falcon Heavy успешно вернулись на Землю. Две из них – на стартовые площадки, третья – на корабль-беспилотник в Атлантическом океане.

Запуск несколько раз переносили. Сначала он планировался на 9 апреля, но из-за сильного ветра старт решили перенести на 10 апреля. По той же причине дату запуска изменили еще раз - на 12 апреля.

Как известно, уже ставший легендарным запуск автомобиля Tesla в космос совершался также с помощью Falcon Heavy. С тех пор, то есть с 2018 года, ракета-носитель не совершала полетов. 

SpaceX заявляет, что стоимость одного запуска Falcon Heavy составляет не менее 90 миллионов долларов. Окончательная цена зависит от конфигурации. Так, в феврале-2018 Маск сообщил, что стоимость запуска расходуемой версии Falcon Heavy составляет 150 млн долларов.

Контракт с Arabsat SpaceX подписала еще в апреле 2015 года. Спутник Arabsat-6A весит почти шесть тонн. Он призван обеспечивать доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке в течение 15 лет.

Напомним, в начале марта-2019 SpaceX провела успешный пуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на борту. В NASA уже назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

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Тег ракета, ракета-носитель, спутник, запуск, Илон Маск, SpaceX, Falcon Heavy

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