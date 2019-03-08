Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли

Сегодня, 00:37

Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия

Фото: Getty Images
Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg Бизнес Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия. Об этом сообщается в микроблоге Маска в Twitter.

7 марта Маск опубликовал в своем микроблоге сообщение, в котором сказал, что "в России есть отличная ракетная техника и лучший двигатель, который сейчас летит (в космосе)". В частности, он сказал, что "многократная версия новой (российской – ред) ракеты Ангары была бы замечательной".

Один из пользователей Twitter заметил, что "большинство "российских инженеров" родились в СССР и сейчас имеют украинских инженеров и ученых по происхождению".

Пользователь добавил, что "в течение 28 лет существования Российская Федерация не сделала никакой космической революции и до сих пор использует давнюю советское наследие".

Маск ответил на это, что в развитии космической отрасли "Украина сыграла важную роль".

Ранее мы писали, что космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС

Напомним, что первый запуск Crew Dragon к МКС совершили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На орбиту корабль доставила ракета-носитель Falcon-9.

Как мы уже писали, американский президент Дональд Трамп уже назвал это великолепным успехом и поздравил с этим достижением NASA, SpaceX и всех остальных, к этому причастных.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег космос, Маск, Илон Маск

Вы сейчас просматриваете новость " Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невидимые частицы изменили представление о физике и Вселенной

6 марта, 07:21

Ученые открыли новое свойство невидимых частиц нейтрино, которое могло раскрыть тайну Большого взрыва

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 марта, 12:09

Изобретатель ответил жительнице Москвы в Twitter

На "Марсе" обнаружили странных существ

5 марта, 07:11

На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни

Маск пообещал показать новый электрокар

4 марта, 03:42

Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

"Украина не нуждается в разрешении для строительства своих ракет"

Гриценко лидирует в президентском рейтинге в случае его поддержки

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Украине предложили решение по Азовскому морю

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 