Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли

Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия

Фото: Getty Images

Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg 2019-03-08T00:37:05+02:00 Бизнес Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия. Об этом сообщается в микроблоге Маска в Twitter.

7 марта Маск опубликовал в своем микроблоге сообщение, в котором сказал, что "в России есть отличная ракетная техника и лучший двигатель, который сейчас летит (в космосе)". В частности, он сказал, что "многократная версия новой (российской – ред) ракеты Ангары была бы замечательной".

Один из пользователей Twitter заметил, что "большинство "российских инженеров" родились в СССР и сейчас имеют украинских инженеров и ученых по происхождению".

Пользователь добавил, что "в течение 28 лет существования Российская Федерация не сделала никакой космической революции и до сих пор использует давнюю советское наследие".

Маск ответил на это, что в развитии космической отрасли "Украина сыграла важную роль".

Ранее мы писали, что космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС.

Напомним, что первый запуск Crew Dragon к МКС совершили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На орбиту корабль доставила ракета-носитель Falcon-9.

Как мы уже писали, американский президент Дональд Трамп уже назвал это великолепным успехом и поздравил с этим достижением NASA, SpaceX и всех остальных, к этому причастных.

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