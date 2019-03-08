Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли
Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия. Об этом сообщается в микроблоге Маска в Twitter.
7 марта Маск опубликовал в своем микроблоге сообщение, в котором сказал, что "в России есть отличная ракетная техника и лучший двигатель, который сейчас летит (в космосе)". В частности, он сказал, что "многократная версия новой (российской – ред) ракеты Ангары была бы замечательной".
Один из пользователей Twitter заметил, что "большинство "российских инженеров" родились в СССР и сейчас имеют украинских инженеров и ученых по происхождению".
Пользователь добавил, что "в течение 28 лет существования Российская Федерация не сделала никакой космической революции и до сих пор использует давнюю советское наследие".
Маск ответил на это, что в развитии космической отрасли "Украина сыграла важную роль".
Ранее мы писали, что космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС.
Напомним, что первый запуск Crew Dragon к МКС совершили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На орбиту корабль доставила ракета-носитель Falcon-9.
Как мы уже писали, американский президент Дональд Трамп уже назвал это великолепным успехом и поздравил с этим достижением NASA, SpaceX и всех остальных, к этому причастных.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Невидимые частицы изменили представление о физике и Вселенной
Ученые открыли новое свойство невидимых частиц нейтрино, которое могло раскрыть тайну Большого взрыва
На "Марсе" обнаружили странных существ
На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни