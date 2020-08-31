Илон Маск вошел в ТОП-3 самых богатых людей мира: кого "подвинул" бизнесмен

По оценке Bloomberg, состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило 111,3 млрд долларов

Прошло буквально несколько дней, как состояние Илона Маска превысило 100 млрд долларов, и уже стало известно, что американский предприниматель вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

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По оценкам его экспертов, в понедельник, 31августа, состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило 111,3 млрд долларов. Маск стал богаче основателя Facebook, который, по подсчетам Bloomberg, располагает активами на сумму 110,5 млрд.

Вторую позицию занимает основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со 125 млрд долларов, а первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Bloomberg оценивает в 200 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла на 475%, сделав основателя компании богаче на 76 млрд долларов.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

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Также сообщалось, что Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса. Больше об этом – в видеосюжете:

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