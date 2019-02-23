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Илон Маск взял ипотечные кредиты на сумму, превышающую 60 млн долларов – СМИ

Сегодня, 03:15

Кредиты были взяты Маском сроком на 30 лет

Илон Маск Фото: facebook.com/ermusk
Илон Маск Фото: facebook.com/ermusk.
Илон Маск взял ипотечные кредиты на сумму, превышающую 60 млн долларов – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3dc/b48/5c63dcb48a5e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3dc/b48/5c63dcb48a5e6.jpg Бизнес Кредиты были взяты Маском сроком на 30 лет

Глава американской компании SpaceX Илон Маск взял ипотечные кредиты в американском банке Morgan Stanley на сумму, составляющую 61 млн долларов. Об этом в пятницу сообщает агентство Блумберг.

По его данным, за кредитами Маск обратился для покупки недвижимости в штате Калифорния. Речь идет о четырех объектах в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр и одном — в городе Хилсборо. Как пишет Блумберг, в конце 2018 года основатель SpaceX взял четыре кредита размером 50 млн долларов. Помимо этого, миллиардер рефинансировал ипотеку, оформленную для приобретения в 2012 году объекта недвижимости стоимостью 17 млн долларов.

Отмечается, что кредиты были взяты Маском сроком на 30 лет. В течение первых нескольких лет фиксированная процентная ставка по ним составляет 3,5%. Ежемесячно 47-летнему предпринимателю приходится выплачивать порядка 180 тысяч долларов.

Как сообщает Блумберг, представители Маска и банка Morgan Stanley прокомментировать эту информацию отказались.

Напомним, Илон Маск отошел от работы над "дружелюбным" искусственным интеллектом. Предприниматель объяснил это нехваткой времени.

Ранее сообщалось, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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Тег Маск, Илон Маск, SpaceX

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Источник:

ТАСС

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