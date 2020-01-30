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Илон Маск за час разбогател на 2,3 млрд долларов: что произошло

30 января, 16:45

Маск владеет 22% акций Tesla, которые резко выросли в цене

Илон Маск

Илон Маск / Фото: AFP

Глава американской компании Tesla, капитализация которой превысила 100 млрд долларов, Илон Маск за один час разбогател на 2,3 млрд долларов. Такую прибыль Маску принесли сообщения о росте выручки Tesla и рекордных поставках, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Так, на фоне публикации отчетности Tesla за четвертый квартал 2019 года стоимость ее акций сначала выросла на 2,49%, а после закрытия биржи еще на 11,62%, достигнув отметки в 648,5 доллара. Прибыль на акцию увеличилась с 1,72 доллара до 2,14 доллара.

Маск владеет 22% акций Tesla, и его состояние достигло 36 млрд долларов, хотя в ежедневном рейтинге Bloomberg Billionaires Index оно пока что оценивается в 33,6 млрд. Данные рейтинга обновятся после следующего закрытие биржи.

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Tesla сообщила, что в четвертом квартале ее выручка выросла до 7,38 млрд долларов, а поставки автомобилей достигли рекорда в 112 тысяч. Как указано в отчете компании, 2019 год стал "переломным для развития", а дальнейший рост будет связан с запуском завода Tesla в Шанхае.

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Фото: rawpixel.com/Freepik

В целом в 2020 году компания намерена произвести более полумиллиона автомобилей. Прогноз поставок более чем на треть превышает показатель прошлого года.

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