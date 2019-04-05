Илон Маск за две минуты обеднел на миллиард долларов

Новая отчетность Tesla заметно ударила по стоимости акций компании

Фото: AFP

Илон Маск за две минуты обеднел на миллиард долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c7d/e25/5c7c7de2564ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c7d/e25/5c7c7de2564ba.jpg 2019-04-05T10:34:00+03:00 Бизнес Новая отчетность Tesla заметно ударила по стоимости акций компании

Основатель Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов 5 апреля на NASDAQ потерял 1,1 млрд долларов. Причиной стало падение акции Tesla на 11%, сообщает Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, падение акций Tesla привело к тому, что состояние Маска через две минуты после начала торгов в 9:32 по нью-йоркскому времени (16:32 по Киеву) сократилось более чем на 1 млрд долларов, до 22,3 млрд долларов.

Ранее Tesla отчиталась накануне о рекордном снижении поставок авто в первом квартале 2019 года. Так, за первый квартал 2019 года Tesla произвела 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 Model S и X. Эти показатели вдвое выше, чем за первый квартал 2018 года. Но по сравнению с предыдущим кварталом (четвертым 2018 года), производство авто уменьшилось на 9 455 автомобилей, или на 10,9%.

При этом Tesla поднимает цены на электромобили. По всему миру стоимость самых дорогих электрокаров компании повысится примерно на 3%.

Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

Ранее некоторых поклонников Tesla разочаровало то, что новый кроссовер Model Y на 76% состоит из деталей Model 3, а потому не слишком отличается от нее по дизайну:

Видео: Tech Insider

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