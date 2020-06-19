Импорт спиртного в Украину оказался под угрозой: эксперт озвучила проблему

С февраля 2020 года в Украине начался процесс запуска электронной акцизной марки. А выдача акцизных марок бизнеса стартовала с середины мая – на несколько недель позже запланированного. При этом теперь Кабинет министров также хочет ввести побутылочный учет алкогольной продукции при производстве и продаже. Об этом рассказала руководительница FMCG направления Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Кристина Линиченко, передает пресс-служба ассоциации.

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Таким образом, кроме электронной акцизной марки, на бутылки планируют наносить еще один уровень защиты – дополнительные элементы для проверки ее легальности. По словам Линиченко, это повлечет за собой необходимость переоборудования производства, при том, что стоимость этой процедуры составляет более 75 тыс. долларов.

"Учитывая, что у импортеров нет специальных линий для производства алкогольных напитков непосредственно для Украины, а также тот факт, что есть большое количество производимой продукции за рубежом, где нет возможности устанавливать любое оборудование, требование о дополнительных элементов на бутылке ставит под угрозу существование импорта алкогольных напитков и поступления в бюджет от акцизного налога и других платежей", – считает Линиченко.

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Кроме этого, по словам эксперта, для запуска такой системы бизнесу необходимо будет установить дополнительные сканеры для считывания марок на всех этапах продажи, чтобы просканировать каждую бутылку. Цена одного сканера составляет около 150-200 долл. Такая ситуация, по словам Линиченко, негативно может сказаться на импортерах алкоголя.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что пить в Украине стало дороже. В Госстате подсчитали, что за два года водка, вино и пиво в Украине подорожали на 17,7%. При этом во время карантина украинцы стали активнее употреблять алкоголь:

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