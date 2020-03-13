Иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса: когда это закончится

Из-за отмены массовых мероприятий, в том числе конференций и т.д., в Украину стало ехать меньше иностранцев. Они отзывают брони в отелях, авиакомпании осуществляют меньше рейсов, билеты не покупаются. Сами украинцы тоже не спешат планировать поездки за границу и переориентируются на внутренний туризм, рассказал сайту "Сегодня" исполнительный директор управляющей гостиничной компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук.

"По предварительным подсчетам, на 20-30% уменьшилось количество бронирований через Booking", – говорит Маренчук.

По его словам, поскольку выездной туризм пострадает, положительный толчок могут почувствовать украинские курорты. Маренчук прогнозирует, что этим летом вырастет спрос на курорты в Херсонской, Николаевской областях и на побережье Азовского моря.

"Ситуация с коронавирусом будет распространяться до первого хайпа. Как только он перестанет быть новостью номер один, все будет потихоньку возвращаться на свои места. Вы помните, какой ажиотаж был с вирусом Эбола? Кто о нем говорит сейчас? Случаи заболеваемости до сих пор есть. Коэффициент смертности составляет почти 50%", – отмечает Маренчук. В тренде Украина нарастила закупки газа за границей: названы цифры

Подробнее о том, как коронавирус ударил по украинскому туризму читайте на сайте "Сегодня" – "Цены на туры упали на 30%: украинцы отказываются от отпусков".

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса. До третьего апреля по стране будут закрыты школы и отменены все мероприятия с участием 200 и более человек. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

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