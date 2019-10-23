Иностранным компаниям "упростили жизнь" в Украине: Гончарук рассказал как

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Иностранным компаниям теперь будет проще отрыть либо зарегистрировать в Украине свое представительство.

Правительство уже приняло соответствующее решение, сообщил на брифинге после заседания Кабмина премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Была упрощена процедура открытия и регистрации иностранных представительств. Это немного упростит жизнь нашим иностранным инвесторам. По нашему мнению, это маленький, но шаг, чтобы продемонстрировать, что мы думаем над тем, как привлекать инвестиции", – заявил он 23 октября.

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Напомним, что во время своей сентябрьской рабочей поездки в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американских деловых кругов и заверил их в том, что у украинской власти есть стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов в стране.

Кроме того, президент встречался и с представителями украинского бизнес-сообщества. Какими планами он поделился с предпринимателями и какие обещания им дал, вы можете узнать в статье "Зеленский встретился с бизнесом: главные заявления" на нашем сайте.

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