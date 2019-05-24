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Интерес китайцев к iPhone рекордно упал

24 мая, 14:57

Акции Apple при этом все равно будут дорожать, считают аналитики

Фото: MacDigger

Уже не секрет, что Apple теряет продажи iPhone -  не в последнюю очередь за счет снижения спроса на "яблочные" устройства в Китае. Как показал опрос UBS, интерес китайцев к покупке iPhone до рекордно низкого уровня.

Так, лишь 17% респондентов в Китае заявили о планах приобретения iPhone в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре 2018 года.

"Мы полагаем, что националистическое движение в Китае, аналогичное тому, что мы видели в момент ареста финдиректора китайской Huawei, вполне возможно, и, вероятно, скажется на продажах iPhone", – отмечал ранее аналитик UBS Тимоти Аркури, говоря о потенциальных последствиях торговой войны США и КНР.

Аналитик понизил прогнозную цену акций Apple до 225 с 235 долларов, однако сохранил рекомендацию "держать" для бумаг компании. 

Стоимость акций Apple выросла на 0,6% в ходе предварительных торгов 24 мая. С начала 2019 года бумаги компании подорожали на 13%.

Напомним, при этом Apple скупает мелкие технологические компании. Производитель покупает одну компанию в среднем каждый 2-3 недели, рассказал ее главный исполнительный директор Тим Кук. 

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Тег Китай, США, iPhone, Apple, КНР, торговая война, UBS, Huawei

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Источник:

Интерфакс

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