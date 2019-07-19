Интернет-гиганту Amazon "светит" штраф на 23 миллиарда долларов
Расследование против компании открыли антимонопольные органы Европы
Американской компании Amazon, которую Украина зовет на свой рынок, грозит штраф до 23 млрд долларов. Как сообщает Forbes, в отношении компании в Европе открыто антимонопольное расследование.
Интернет-гиганта подозревают в том, что он и сам является продавцом товаров, и предоставляет площадку другим продавцам. В результате, работая как маркетплейс, Amazon собирает данные о своих конкурентах на рынке ритейла. Среди этой информации информации данные о продавцах, их продуктах и операциях, которые они проводят через площадку.
В Еврокомиссии отмечают, что предварительное расследование вскрыло нарушения и показало: Amazon использует полученные данные в своих интересах. Теперь Еврокомиссия намерена установить, есть ли в действиях компании признаки нарушения европейских правил конкуренции.
Согласно европейским правилам, за такие нарушения компаниям грозит наказание на суммы до 10% от их глобальной годовой выручки. Согласно отчетности Amazon, в 2018 году ее чистая выручка составила почти 232,9 млрд долларов. Таким образом, в худшем случае ее могут наказать на 23 млрд долларов.
Напомним, американский гигант онлайн-продаж Amazon является самым дорогим брендом в мире. Только с начала этого года стоимость Amazon выросла более чем вполовину – до 315,505 млрд долларов.
А основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории и, само собой, остается самым богатым человеком в мире.
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