Интернет-гиганту Amazon "светит" штраф на 23 миллиарда долларов

Расследование против компании открыли антимонопольные органы Европы

Фото: REUTERS/Brendan McDermid.

Американской компании Amazon, которую Украина зовет на свой рынок, грозит штраф до 23 млрд долларов. Как сообщает Forbes, в отношении компании в Европе открыто антимонопольное расследование.

Интернет-гиганта подозревают в том, что он и сам является продавцом товаров, и предоставляет площадку другим продавцам. В результате, работая как маркетплейс, Amazon собирает данные о своих конкурентах на рынке ритейла. Среди этой информации информации данные о продавцах, их продуктах и операциях, которые они проводят через площадку.

В Еврокомиссии отмечают, что предварительное расследование вскрыло нарушения и показало: Amazon использует полученные данные в своих интересах. Теперь Еврокомиссия намерена установить, есть ли в действиях компании признаки нарушения европейских правил конкуренции.

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Согласно европейским правилам, за такие нарушения компаниям грозит наказание на суммы до 10% от их глобальной годовой выручки. Согласно отчетности Amazon, в 2018 году ее чистая выручка составила почти 232,9 млрд долларов. Таким образом, в худшем случае ее могут наказать на 23 млрд долларов.

Напомним, американский гигант онлайн-продаж Amazon является самым дорогим брендом в мире. Только с начала этого года стоимость Amazon выросла более чем вполовину – до 315,505 млрд долларов.

А основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории и, само собой, остается самым богатым человеком в мире.

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