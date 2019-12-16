Интернет-торговля: названы новые тренды на 2020 год

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Рынок продаж товаров через интернет в 2020 году станет еще объемнее и появятся новые тренды. По словам главы Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, Украина сейчас находится в лидерах стран, где люди все меньше ходят в магазины.

"Увеличение доли электронной коммерции – это общемировой тренд, Украина не исключение, к концу года темпы роста онлайн-продаж у нас могут увеличиться с 17% до 20%, – рассказал нам Забловский. – Они могли быть выше, если бы не рост тарифов на доставку. Это объясняется ограничением со стороны наших властей стоимости товаров, которые можно ввезти в Украину беспошлинно, а также повышением логистами расценок на свои услуги. Но Е-торговля будет развиваться. Увеличится процент заходов на маркетплейсы со смартфонов, то есть когда люди будут находиться в пути, например, по дороге на работу, в дальних поездках и т. д., вырастет доля безналичных расчетов, с использованием QR-кодов".

Что касается предпочтений украинцев, то Забловский не ожидает здесь больших изменений, по его мнению, нынешние тренды и сегменты спроса сохранятся и будут развиваться дальше. Но все больше офлайн-магазинов будет уходить в онлайн и наоборот.

"Есть категория покупателей, которые любят сначала пощупать товар вживую, потом купить такой же в интернете у другого продавца, но дешевле, в итоге традиционные магазины несут убытки, – говорит Забловский. – Поэтому офлайн-торговля все больше будет предлагать приобрести понравившийся товар у них в онлайне со скидкой. А онлайн-магазины в борьбе за такого покупателя начнут все больше открывать традиционные точки продаж. Там можно примерить товар, если не подойдет размер или цвет, такую же модель с нужными параметрами вам доставят со склада после онлайн-заказа".

Еще две перспективные тенденции – это виртуальная 3D-реальность и учет предпочтений покупателей. Первая – когда с помощью технических средств можно, например, виртуально примерить понравившийся костюм, увидеть, как он на вас сидит. Вторая – на основании предпочтений покупателя в выборе фасона, моделей ему при поиске нового товара онлайн сразу предложат похожий фасон. Допустим, если мужчина постоянно заказывает рубашки с двумя нагрудными карманами, ему прежде всего покажут такие модели и лишь потом он увидит рубашки с одним карманом или вообще без них.

Смотрите видео, почему товары в интернете в этом году подорожали:

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