Инвесторов в Украине ждет три "пряника" от Кабмина

Гончарук в Давосе объяснил, как правительство будет привлекать средства

Украина готова предложить интересные условия каждому инвестору, который захочет вложить деньги в экономику страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Экономическом форуме в Давосе и назвал три пути поддержки инвесторов.

Во-первых, глава украинского правительства подтвердил, что каждый крупный инвестор, который вложит в Украину более 100 млн долларов, получит гарантии от Кабинета министров.

"Специальный закон, который должен быть проголосован в парламенте, предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов – от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Во-вторых, правительство планирует ввести особые условия для инвесторов, которые участвуют в приватизации украинского госимущества.

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"Если инвестор покупает предприятие стоимостью от 10 млн долларов, то получает "налоговые каникулы" – освобождение от налога на прибыль на период до 5 лет. Добавьте сюда возврата инвестиций в модернизацию за 2-5 лет – и это очень привлекательное предложение", - объяснил Гончарук.

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В третьих, Кабмин планирует создать специальный международный арбитраж.

"Он пригодится для решения меньших инвестиционных требований (около 10 млн долларов и ниже), которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж", – написал Гончарук.

Как ранее в Давосе заявлял президент Украины Владимир Зеленский, инвесторам назначат "няню", если они вложат в Украину 100 млн долларов:

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда.

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