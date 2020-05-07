Истории украинских предпринимателей: как выжить на карантине

Из-за пандемии коронавируса весь мир оказался на затяжном карантине, и лишь в последние дни некоторые страны начали постепенно ослаблять ограничения. В Украине карантин продлен до 22 мая. Однако за время ограничений, которые растянулись на два месяца, карантин принес серьезные убытки для всех представителей бизнеса, которым пришлось подстраиваться под новые реалии. И если большие корпорации и компании еще могут удержаться на плаву, то для предприятий поменьше ситуация гораздо печальнее. Сайт "Сегодня" рассказывает, как затяжная изоляция повлияла на малый и средний бизнес в Украине, и почему после окончания карантина открыться смогут далеко не все.

Что сейчас с бизнесом в Украине

Из-за общенационального карантина в стране не ходит общественный транспорт, не работают все магазины, кроме продовольственных, закрыт кинотеатры, рестораны и кафе, а множеству компаний пришлось перевести своих сотрудников на удаленную работу, либо же отправить во временный отпуск.

В Европейской Бизнес Ассоциации нам рассказали, что больше всего пострадали компании из индустрий, которые не могут перевести свою деятельность в онлайн, а также малый бизнес, у которого еще просто нет "запаса прочности", не налажены системные бизнес-процессы, и работа которого очень сильно зависит от изменения потребительского поведения.

"По результатам опроса, который Ассоциация проводила среди представителей малого бизнеса, каждый пятый бизнес рассматривает вариант закрытия из-за карантина. Почти треть, а именно 31% предпринимателей сообщили о сокращении персонала, а еще 41% – об уменьшении заработной платы сотрудникам. Несмотря на все трудности, радует, что в большинстве своем бизнесмены остаются оптимистами – 47% заявили, что в случае продления карантина на неопределенный период будут искать новые возможности и направления для развития своего бизнеса, чтобы остаться на плаву", — говорит Елена Эро, менеджер проекта Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации.

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Максим Тютюнников, глава правления ОО "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева", отметил, что сейчас очень много компаний перешли в спящий режим, отправив сотрудников в отпуск и приостановив свою деятельность.

"Частные предприниматели, к сожалению, многие закрываются. Бизнес не верит, что после отмены карантина уровень продаж вернется на тот же уровень, как было раньше. Платежеспособность населения падает. Больше всех пострадали те, кто работает в сфере обслуживания (рестораны, кафе), туристическом бизнесе, а также — фермеры. Я думаю, только 50% малого бизнеса смогут возобновить свою работу — это в первую очередь те, у кого есть финансовая подушка, а также своя, наработанная годами, база постоянных клиентов. Но и им придется не просто — они вынуждены будут приспосабливаться к новым условиям работы и новым вызовам, ведь этот мир уже не будет прежним", — поясняет Тютюнников.

Он добавил, что на время карантина правительство ввело льготы — на два месяца освободило от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) частных предпринимателей. Но обязанность по уплате единого налога, налога на прибыль и НДС осталась. Отменили только штрафы и пеню за просрочку.

"Некоторые предприниматели перестраиваются, меняют виды деятельности. Например, те, кто занимался приготовлением готовых блюд на месте (рестораны, кафе) — теперь больше занимаются их доставкой. Те же, кто занимался розничной продажей товаров из магазинов и на рынках, открывают либо раскручивают свои интернет-магазины для реализации своей продукции", — говорит Тютюнников.

Мы решили расспросить представителей из разных сфер бизнеса о том, как на них повлиял карантин и удалось ли им подстроиться под новые условия.

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Как различный бизнес живет на карантине

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Юлия Цемашко, директор ресторана итальянской высокой кухни Montecchi Capuleti, рассказала нам, как некоторые заведения смогли адаптироваться и перестроить бизнес на работу с доставкой, кто-то принял решение не работать вовсе.

"Единственный способ соприкосновения с гостем сегодня – это доставка. Мы сотрудничаем с двумя агрегатами доставки, а также организовали собственную пешую курьерскую службу в радиусе 1 км. Нюанс в том, что доставка – увы, не панацея для всех субъектов хозяйствования. Ресторанам премиального сегмента, в портфель успеха которых входит, помимо хорошего продукта, сервис, атмосфера, локация, экстерьер — особенно сложно. Там совсем другая бизнес-модель. Ведь все вышеперечисленные факторы формируют финальную стоимость продукта, которая не конкурента на рынке доставки. Также нам пришлось резко усилить диджитал сторону функционирования ресторана. Я имею в виду общение с гостем онлайн, электронные инструменты рекламы и обслуживание гостя через сервисы", — говорит Цемашко.

Она добавила, что на сегодняшний день им удалось сохранить половину команды. Выручка же составляет 20-30% от обычной, а о прибыли и вовсе говорить не приходится, т.к. все уходит на оплату сотрудникам и прочие расходы, и налоги, которые никто не отменял.

"Мы сможем открыться сразу же, на следующий день после снятия ограничений. Естественно, будет много сложностей, да и прогнозируем спад посещаемости", — добавила Цемашко.

Юлия Федотенкова, совладелица кафе-сыроварни "Мацони" и ресторана "Чачаварня", рассказывает, что карантин для малого и среднего бизнеса — это игра на выживание и увы, останутся не все.

"Как показывает практика последних дней — правила существуют не для всех. К кому-то постоянно приходят с проверками, устанавливают штрафы и постоянно запугивают, а кто-то продолжает работать. Что касается наших ресторанов, то мы оставили их работать на доставку через агрегаторы. Это никак не спасает бизнес, ведь суммы комиссий очень высокие, а чеки небольшие. Нам было бы более выгодно их закрыть на это время совсем, но мы не хотим терять ключевую команду. О прибыли речь сейчас не идет. Нам пришлось очень сильно сократить часть команды. Из более чем 100 человек в 3 ресторанах осталось работать менее 20 человек, мы уменьшили выплаты зарплат для тех, кто остался на 20%, а для тех, кто периодически помогает под конкретные задачи, делаем выплаты сразу. К счастью, все относятся с пониманием", — говорит Федотенкова.

Родион Ерошек, CEO и соучредитель IT-компании Poster — системы автоматизации для ресторанов, говорит, что после объявления карантина они ежедневно наблюдали за закрытием заведений. И за первые 10 дней 60% их клиентов остановило работу.

"Продажи общепита в Украине снизились в среднем в 4 раза по сравнению с цифрами до карантина. На неделе 23–29 марта выторги уменьшились вплоть до 26% от оригинальных, а на двух следующих неделях немного подросли до 28% и 30%. Мы решили поддержать наших клиентов и заморозили подписку всем закрывающимся заведениям. Владельцы ресторанов могут продолжать работать с бэкофисом: анализировать продажи, разрабатывать новое меню, но не могут делать продажи. А мы не берем с них деньги. В марте просадка по выручке у нас в Poster составила 15% относительно февраля. По первой половине апреля видно, что просадка в этом месяце будет порядка 60%, что соответствует проценту замороженных заведений", — рассказывает Ерошек.

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Виктор Шевченко, совладелец группы логистических компаний ZAMMLER, рассказывает о другой сфере бизнеса, которая тоже существенно пострадала из-за карантина. Он отметил, что пока влияние пандемии не критическое для них, хоть ограничения и сказались на доходах и организации.

"Если сравнивать тарифы, действующие сейчас, с периодом до введения карантина, то стоимость перевозки грузов из аэропортов Китая в Борисполь увеличилась в 3-4 раза. Ранее 80% грузов перевозились пассажирскими самолетами. Но после того, как во многих странах мира были введены ограничения на пассажирские авиаперевозки, предложение резко сократилось. Грузовых бортов недостаточно, чтобы обеспечить весь спрос. Именно поэтому некоторые авиакомпании начали использовать пассажирские самолеты для перевозки медицинских и гуманитарных грузов. Перевозки 1 тонны грузов из Китая в Украину чартерным самолетом будет примерно на 30% дешевле, чем перевозка этой же партии частями на самолетах регулярных грузовых авиалиний", — говорит Шевченко.

Что касается международных автомобильных перевозок, то здесь также ситуация кардинально изменилась. В первую неделю карантина тарифы на импортные грузоперевозки были на 40-50% выше, чем в докарантинные времена, а сейчас ситуация уже понемногу стабилизировалась.

"В начале карантина в Европе был дефицит транспорта из-за большого спроса (получатели пытались пополнить запасы товаров), то сейчас мы видим дефицит товаров. Большинство получателей, например, в Италии не работают. В то же время наращиваются объемы продаж через интернет магазины, логистику для которых мы также обеспечиваем. Стоимость грузовых перевозок по территории Украины не изменилась. Но есть спад объемов — до 40%. Прогнозировать дальнейшую стоимость трудно, поскольку она напрямую зависит от продолжительности карантинных ограничений, стабильности курса валюты и ряда других факторов", — отметил Шевченко.

Дмитрий Чашник, собственник компании по аналитике данных Cobit Solutions, говорит, что на сферу IT карантин также повлиял.

"На следующий день после объявления карантина я перевел всю команду на удаленную работу. Еще через пять дней, увидев, что из дома мои сотрудники работали не менее эффективно, а карантин, судя по всему, затянется на несколько месяцев, вообще отказался от дорогостоящего офиса на Подоле. Хорошо, что наш договор аренды предполагал такой маневр. Иначе, вскоре стал бы вопрос: платить аренду или зарплату? Отказ от офиса совпал с заморозкой большинства новых контрактов", — отметил Чашник.

Он добавляет, что сейчас ситуация понемногу стабилизируется и заказчики оживляются. Хотя и очевидно, что в ближайшие месяцы упадет спрос на крупные инновационные проекты с минимальным чеком от 5 тысяч долларов.

Пока что все представители бизнеса ждут, когда же закончится карантин, т.к. это напрямую влияет на то, как будет в дальнейшем развиваться их бизнес.

О том, как бизнес живет во время карантина, смотрите в нашем сюжете:

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