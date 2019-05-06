IT-шников и маркетологов внесли в перечень: Кабмин создал список "креативных" профессий

Правительство воспользовалось опытом ЮНЕСКО и Евросоюза

Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины создал перечень креативных индустрий. Такое решение предусмотрено распоряжением правительства № 265 от 24 апреля.

"Применение перечня видов экономической деятельности, которые относятся к креативным индустриям, позволит определить их вклад в валовой внутренний продукт страны (ВВП); долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий и их оборот", – пояснили в правительстве.

В число креативных индустрий вошли аудиовизуальное искусство (кино, телевидение, видео, анимация, мультипликация), дизайн и мода, "новые медиа", информационно-коммуникационные технологии (программное обеспечение, видеоигры, цифровые технологии – 3D-принтер, виртуальная реальность), реклама, маркетинг, связи с общественностью.

Помимо этого, в перечне находятся народные художественные промыслы, визуальное (живопись, графика, скульптура, фотография) и сценическое искусство (музыка, театр, танец, цирк), литература, издательская деятельность и печатные СМИ, архитектура и урбанистика, библиотеки, архивы и музеи.

При формировании перечня были использованы методологии в сфере культуры Евростата, ЮНЕСКО, Великобритании.

Напомним, ранее правительство расширило список специальностей государственного значения:

Кроме того, украинские женщины теперь могут работать на любых должностях, наравне с мужчинами — Верховная Рада в 2017 году отменила приказ Минздрава №256 с перечнем таких профессий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " IT-шников и маркетологов внесли в перечень: Кабмин создал список "креативных" профессий". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"