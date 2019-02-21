Итальянская компания Ferrero закрыла крупнейший завод из-за низкого качества пасты Nutella

Компания проводит в настоящее время расследование

Фото: Pixabay

Итальянская компания Ferrero закрыла крупнейший завод из-за низкого качества пасты Nutella //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/dda/de7/5c6ddade729c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/dda/de7/5c6ddade729c8.jpg 2019-02-21T03:05:00+02:00 Бизнес Компания проводит в настоящее время расследование

Итальянская компания Ferrero приняла решение временно остановить работу ее самого крупного завода по производству сладкой какао-ореховой пасты Nutella из-за снижения ее качества. Об этом говорится в распространенном заявлении французского филиала фирмы — Ferrero France.

Согласно сообщению фирмы, решение о временном закрытии завода, расположенного у города Вильер-Экаль (Нормандия, запад Франции), принято "из предосторожности".

"На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже, и что в снабжении наших клиентов не будет наблюдаться какого-либо перебоя", — заявляет французский филиал.

Он сообщает также, что снижение качества было обнаружено вечером во вторник 19 февраля при контроле одного из компонентов, входящих в состав пасты Nutella и батончиков Kinder Bueno. Компания проводит в настоящее время расследование, его результаты будут опубликованы в конце нынешней недели. В ответ на запросы со стороны рядя СМИ, в частности агентства Франс Пресс относительно того, не вызвано ли снижение качества наличием представляющих опасность микробов, компания информировала, что не может в настоящее время дать надлежащего разъяснения.

На заводе в Вильер-Экаль в день производится по 600 тыс. банок с пастой Nutella, что составляет четверть от объема ее ежедневного мирового производства. За последние 10 лет фирма Ferrero вдвое увеличила свой оборотный капитал, достигающий в настоящее время 10 млрд евро. На компанию на ее 22 предприятиях, размещенных в различных странах мира, работают 30 тыс. человек.

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