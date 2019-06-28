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Из Apple уходит легендарный дизайнер

28 июня, 13:33

Айва называют правой рукой Стива Джобса; он создал дизайн революционного iMac 1998 года

Джони Ив (слева) и Тим Кук (справа)
Джони Ив (слева) и Тим Кук (справа). Фото: AFP

Главный дизайнер компании Apple, которая надеется не стать жертвой торговый войн, британец сэр Джони Айв покинет компанию в 2019 этом году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму LoveFrom. Об этом сообщила пресс-служба Apple.

"После почти 30 лет и бесчисленных проектов я больше всего горжусь продолжительной работой, которую мы проделали, чтобы создать команду разработчиков и культуру Apple. Команда, безусловно, будет процветать <...> Я полностью доверяю своим коллегам-дизайнерам в Apple, которые остаются моими самыми близкими друзьями, и я с нетерпением жду совместной работы с ними в течение многих лет", – сказал Айв.

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Планируется, что одним из главных клиентов новой компании Айва станет именно Apple. Кроме того, Айв продолжит работу над некоторыми эксклюзивными "яблочными" проектами.

"Джони – особенная фигура в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить, начиная с революционного iMac 1998 года до iPhone и беспрецедентных амбиций Apple Park. <..>. Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и страстной команды дизайнеров, которую он создал. После стольких лет тесного сотрудничества я рад, что наши отношения продолжают развиваться, и я с нетерпением ожидаю совместной работы с Джони в будущем", – отметил генеральный директор Apple Тим Кук.

Как известно, Джони Айв возглавлял отдел дизайна Apple 1996 года и создал самые узнаваемые дизайны компании – например, Mac, iPod и iPhone. Айва называют "правой рукой Стива Джобса". Считается, что его работа помогла компании выйти из кризиса в 90-е годы XX века.

Напомним, последнее время Apple теряет прибыль и продажи iPhone. В то же время, компания добилась самого сильного роста продаж планшетов iPad за последние шесть лет

При этом Apple скупает мелкие технологические компании. Производитель покупает одну компанию в среднем каждый 2-3 недели, рассказал ее главный исполнительный директор Тим Кук

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Тег дизайнер, iPhone, Apple, ipod, mac

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