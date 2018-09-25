Из кафе и магазинов в Украине планируют убрать обязательные книги жалоб

В Кабмине подсчитали, что отмена такой нормы позволит экономить 123 млн гривен в год

Для украинских магазинов, ресторанов и кафе планируют отменить обязательное наличие книги жалоб и предложений. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития и торговли.

Разработанный этим ведомством проект постановления "О внесении изменений в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров" уже находится на этапе общественного обсуждения.

В Минэкономразвития объяснили, что отмена такой нормы поможет улучшить бизнес-климат в Украине, а также позволит экономить около 123 млн гривен в года – по 517 гривен для каждого предпринимателя.

В то же время, отменять обязательное наличие "Уголка потребителя" не планируют. Такие стенды останутся для того, чтобы клиенты могли ознакомиться с информацией о владельцах бизнеса и узнать, в какие органы обращаться для защиты прав потребителей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, кому пожаловаться на банк и как это работает.

Также "Киевпастранс" начал сотрудничество с Всеукраинской книгой жалоб "Каратель", поэтому жители столицы могут критиковать городской транспорт с помощью смартфона.