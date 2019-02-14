Из Украины может исчезнуть тысяча видов виски: бизнес предупредил о правовом коллапсе

Новое определение напитка противоречит международным нормам, обнаружили в ЕБА

Фото: Pixabay

Из Украины может исчезнуть тысяча видов виски: бизнес предупредил о правовом коллапсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/533/546/5c6533546181c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/533/546/5c6533546181c.jpg 2019-02-14T11:21:00+02:00 Бизнес Новое определение напитка противоречит международным нормам, обнаружили в ЕБА

С 1 июля 2019 года с украинских прилавков может исчезнуть виски, крепость которого превышает 45 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По словам представителей бизнес-сообщества, риски связаны со вступлением в силу изменений Налогового кодекса в части регулирования производства и оборота алкогольных напитков. В частности, этим документом Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски".

"Виски – алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята", - говорится в обновленном определении.

При этом, согласно регламенту ЕС, в Европе установлен ​​лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте - 40% без верхнего порога. Также не упоминается о "коньячной технологии", ведь виски изготавливается путем дистилляции сусла из злаков.

"То есть, международные производители имеют возможность производить продукцию с содержанием спирта более 45%, что предлагается запретить в Украине", - отмечают спциалисты.

Речь идет более чем о 1000 видов продукции, которая сейчас официально продается в Украине, подсчитала менеджер комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Кристины Линиченко.

"Только в 2018 году было импортировано 68 995 литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 млн грн. Существует угроза того, что виски, крепость которого будет превышать 45%, будет считаться некачественной и опасной продукцией – поскольку надпись на бутылке иностранного виски хотя и будет соответствовать международным стандартам, не будет соответствовать законодательству Украины", - поясняет Линиченко.

Поэтому бизнес-сообщество призывает привести определение "виски" в соответствие с нормами ЕС и убрать верхнюю границу содержания спирта или увеличить ее до 70%. С такой просьбой бизнес-ассоциация обратилась в профильный комитет парламента.

Напомним, кроме того, спиртное в Украине дорожает. Так, осенью 2018 года правительство подняло минимальные розничные цены на алкоголь, в зависимости от напитка повышение составило от 5 до 20%:

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