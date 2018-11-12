Из-за искусственного интеллекта Сбербанк России сократил 70% менеджеров

Греф объяснил, кто больше всех страдает от роботизации

Хотя ранее ученые предрекли исчезновение профессий хирурга и писателя, роботизация раньше ударила по банковскому делу. Так, в Сбербанке России внедрение искусственного интеллекта привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями.

В результате банк сократил около 70% менеджеров среднего звена. Об этом сообщил глава финучреждения Герман Греф.

"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции. ... И это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров. Больше всего страдает от этого среднее звено", - цитирует Грефа "Прайм".

Впрочем, большинство сокращенных менеджеров прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке.

Как сообщалось, искусственный интеллект не только "убивает" старые профессии, но и становится причиной возникновения новых. Благодаря буму в сфере искусственного интеллекта уже появляются новые рабочие места. Среди таких профессий, например, копирайтеры, которые пишут текст для ботов и других диалоговых интерфейсов, а также журналисты, которые пишут об искусственном интеллекте.

Кроме того, рынок умных устройств для дома с виртуальными помощниками сделал востребованной профессию дизайнера. Также для выпуска подобных устройств на рынок понадобились маркетологи и технические директоры. Вместе с тем, востребованными стали юристы по защите интеллектуальной собственности.

Главными компаниями, которые уже нанимают людей новых профессий в США, являются Amazon, Nvidia, Microsoft и IBM.