Из-за искусственного интеллекта Сбербанк России сократил 70% менеджеров

Сегодня, 09:29

Греф объяснил, кто больше всех страдает от роботизации 

Из-за искусственного интеллекта Сбербанк России сократил 70% менеджеров
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Хотя ранее ученые предрекли исчезновение профессий хирурга и писателя, роботизация раньше ударила по банковскому делу. Так, в Сбербанке России внедрение искусственного интеллекта привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями.

В результате банк сократил около 70% менеджеров среднего звена. Об этом сообщил глава финучреждения Герман Греф.

"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции. ... И это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров. Больше всего страдает от этого среднее звено", - цитирует Грефа "Прайм".

Впрочем, большинство сокращенных менеджеров прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке.

Как сообщалось, искусственный интеллект не только "убивает" старые профессии, но и становится причиной возникновения новых. Благодаря буму в сфере искусственного интеллекта уже появляются новые рабочие места. Среди таких профессий, например, копирайтеры, которые пишут текст для ботов и других диалоговых интерфейсов, а также журналисты, которые пишут об искусственном интеллекте.

Кроме того, рынок умных устройств для дома с виртуальными помощниками сделал востребованной профессию дизайнера. Также для выпуска подобных устройств на рынок понадобились маркетологи и технические директоры. Вместе с тем, востребованными стали юристы по защите интеллектуальной собственности. 

Главными компаниями, которые уже нанимают людей новых профессий в США, являются Amazon, Nvidia, Microsoft и IBM.
Сбербанк, Сбербанк России, Греф, искусственный интеллект

Вы сейчас просматриваете новость "Из-за искусственного интеллекта Сбербанк России сократил 70% менеджеров". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Фото: Pixabay

Пассажиров самолетов в Европе начнут проверять на "детекторах лжи"

6 Ноября, 15:55

Искусственный интеллект сначала протестируют в четырех пограничных пунктах

Финансы

Фото: theformat.com.ua

Российский Сбербанк не отчаивается в поисках покупателя украинской "дочки"

18 Октября, 19:11

Нацбанк Украины недавно во второй раз отказал белорусскому банку в сделке
Загрузка...

Россия

Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Со счетов российского Сбербанка за месяц сняли 1,2 млрд долларов

22 Сентября, 06:24

Издание связывает отток с валютных депозитов с опасениями россиян, что против госбанков могут ввести санкции США

Афиша

Кадр из мультфильма "Покахонтас"

Искусственный интеллект определил самую красивую принцессу Disney

20 Августа, 11:07

Самая красивая принцесса – Покахонтас
Загрузка...