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Из-за коронавируса прекратили выпускать пиво Corona

3 апреля, 16:13

Станислав Кожемякин

Мексиканские власти признали пивоваренный завод не представляющим критической важности

Мексиканское пиво Corona, продажи которого упали из-за всемирной пандемии коронавирусной болезни COVID-19, теперь вовсе прекратили выпускать.

Как пишет Daily Mail, о приостановлении работы до "самого минимума" сообщила пивоваренная компания Grupo Modelo. Но 5 апреля производство остановится полностью.

Такое решение было принято на фоне правительственного распоряжения закрыть все предприятия, которые не представляют критической важности.

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При этом в компании выразили надежду на то, что она сможет продолжить работу завода, "если правительство посчитает целесообразным выпустить некоторые разъяснения, подтверждающие, что пиво является агропромышленным продуктом". Сельскохозяйственная сфера продолжает свою работу.

Помимо того, в Grupo Modelo сообщили о готовности перевести 75% сотрудников на удаленную работу и обеспечивать при этом поставки пива.

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А ранее, как мы уже сообщали, крупные импортеры спиртного предупредили о проблемах с поставками алкоголя в Россию.

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения посоветовали воздержаться от распития спиртного и курения сигарет во время самоизоляции.

Смотрите в видеосюжете о том, как пандемия коронавируса влияет на экономику:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мексика алкоголь пиво пивоваренный завод коронавирус

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