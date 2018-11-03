Из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками

Несколько тысяч гривен прибавки к зарплате "съедают" много времени и нервов

Несмотря на незначительное укрепление гривни к доллару, стоимость коммунальных услуг, бензина и аренды жилья стабильно растет. А вот зарплаты традиционно не успевают, а потому украинцы массово ищут подработку. Как отмечают эксперты по трудоустройству, рынок дополнительных быстрых заработков в стране стремительно растет.

"Есть люди, которые работают операторами в контакт-центре. Например, с понедельника по пятницу человек бухгалтер по зарплате, но не хватает общения, и человек таким образом подрабатывает", – отмечает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Правда, на крупные суммы при такой подработке рассчитывать не приходится.

"Чтобы и подработать, и неплохие деньги получить, придется подрабатывать долго. В большинстве случает на подработках зарплата немного ниже средней по рынку", – поясняет Пашкина.

Киевлянин Артем к подработкам привык со студенчества – и трудился, и учился одновременно. Попробовал себя в роли монтажника и официанта. Как вспоминает парень, второй вариант оказался лучше – в "плюс" сыграла более высокая зарплата и чаевые. Но Артем отмечает, что было сложно.

"Не совсем успеваешь. И лучше на одном месте работать, пытаться карьерно вырасти", – говорит Артем.

Самые популярные сейчас пути дополнительных заработков среди украинцев – выгул собак, работа таксистом и делать ремонты.

Оплата на таких вакансиях – по договоренности. В среднем получают до 3 тысяч гривен. Однако эти деньги становятся "дорогими" – за них приходится расплачиваться потерей времени и нервов. Например,

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Возможности для дополнительного заработка шире у профильных специалистов. Так, большинство врачей сейчас работают в двух-трех клиниках одновременно.

"Врач государственной структуры подрабатывает в частной или, например, в страховой компании врачом-консультантом. Может еще быть врач-координатор по добровольному медицинскому страхованию", – рассказывает Пашкина.

Напомним, ранее эксперты перечислили вакансии, где предлагают зарплату от 15 тысяч гривен.