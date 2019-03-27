Из-за "желтых жилетов" во Франции рухнули продажи шампанского
Специалисты обеспокоены сокращением числа туристов в стране
Продажи шампанского во Франции в 2018 году упали до уровня 2004 года, в частности, из-за протестов "желтых жилетов". Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на Межпрофессиональный комитет производителей шампанского.
Так, в прошлом году продажи знаменитого напитка упали на 1,8% и составили 301,9 млн бутылок. По данным комитета, спад в первую очередь обусловлен снижением спроса на французском и британском рынках. Как указали в комитете, "впервые за 100 лет объем продаж во Франции был ниже экспорта".
"Мы обеспокоены снижением объемов продаж, спад продаж во Франции и Великобритании не компенсируется ростом экспорта", – заявил сопредседатель комитета Жана-Мари Бариера в разговоре с агентством Reuters.
По данным организации, во Франции в 2018 году продажи продолжали снижаться в условиях неблагоприятной экономической ситуации, а в конце года на спрос сильно повлияло движение "желтых жилетов".
"Последствия движения "желтых жилетов" трудно оценить, но они были реальными", - отметил Бариер.
Он пояснил, что снижение продаж на внутреннем рынке связано с сокращением численности туристов в Париже и других регионах из-за манифестаций.
Барьер также напомнил, что неблагоприятным фактором, оказывающим влияние на продажи шампанского, является и конкуренция с итальянским игристым вином Prosseco, которое "в три-четыре раза дешевле". К слову, ранее мы писали, в чем разница между шампанским и просекко.
Напомним, в Украине пока не могут придумать новые названия для коньяка, шампанского и другой алкогольной продукции "с защищенными географическими обозначениями". В рамках "свободной торговли" с ЕС Украина взяла на себя обязательства ввести с 1 января 2026 года новые названия для коньяка, шампанского, портвейна, мадеры, хереса и так далее. Согласно условиям соглашения, продукция, которая произведена вне провинций Шампань, Коньяк и так далее, должна быть переименована.
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