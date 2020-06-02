К бизнесу в Украине возвращается оптимизм, но до нормы еще далеко

Украинский бизнес, который постепенно восстанавливает работу после смягчения карантина, улучшил деловые ожидания. При этом ситуация в целом остается сложной. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, индекс ожиданий деловой активности вырос в мае до 36,6 пункта с рекордно низкого апрельского показателя 29,9 пункта. То есть предприятия всех отраслей стали более сдержанными в своих пессимистических ожиданиях относительно экономических перспектив.

"Ожидания бизнеса в мае улучшились. Предпринимателей подбодрило как смягчение карантинных ограничений и нормализация ситуации на валютном рынке, так и определенный рост спроса на их продукцию. Компании всех опрошенных нами секторов – строительство, торговля, сектор услуг, транспорт – подтвердили, что результаты их деятельности, которых они ожидали в мае, лучше, чем в апреле", – прокомментировал директор департамента статистики НБУ Юрий Половнев.

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Впрочем, по словам Половнева, до докризисных показателей еще далеко.

"Значение индекса меньше 50 пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений", – отметил Половнев.

Видео: НБУ

При этом у большинства предприятий пока нет четких планов по увеличению количества сотрудников.

"Их беспокоит несколько вещей, среди которых основные: перспективы невысокого спроса на их продукцию, возможность, соответственно, получить меньшие доходы, а также вероятность повышения цен подрядчиками. Таким образом, экономика только начинает возвращаться к привычному ритму жизни. Мы ожидаем затухания пандемии, а также дальнейшего ослаблений карантинных мер. Это предоставит оптимизм бизнесу и, соответственно, улучшит деловые ожидания", – резюмировал Половнев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. При этом, как оказалось, далеко не все понесли убытки. О том, кто сумел заработать на карантине, узнавайте из нашего сюжета:

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