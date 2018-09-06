Кабмин будет по-новому бороться с теневой занятостью

Кабинет министров Украины распорядился усилить меры по борьбе с неофициальным трудоустройством.

Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти поручено пересмотреть нормативно-правовые акты и внести в них изменения, чтобы усилить контроль за оформлением трудовых отношений с наемными работниками.

В частности, правительство одобрило предложения Минсоцполитики по борьбе с использованием схем, когда трудовые отношения маскируются под отношения между предпринимателями – работников вынуждают регистрироваться в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП).

"Предусмотрено усиление координации органов государственной власти в вопросах проведения разъяснительной работы, осуществления мероприятий по выявлению фактов применения незадекларированного труда, а также пересмотр актов органов исполнительной власти и внесения изменений в них с целью усиления контроля за оформлением трудовых отношений", – сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркивают, что реализация плана должна усилить дисциплину уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

Как сообщалось, в Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. Также с начала 2018 года в результате проверок в 47% случаев обнаружено нарушение норм налогового законодательства. В результате нарушителям доначислено к уплате в бюджеты почти 607 млн грн налога на доходы физлиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.

Напомним, по данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.

Однако, как подчеркивают в ведомстве, динамика детенизации экономики сдерживается проблемами, которые негативно влияют на развитие экономики государства в целом. Среди таких проблем МЭРТ отметило сохранение вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий.

При этом, по данным министра соцполитики Андрея Ревы, украинцы стали платить больше единого налога.