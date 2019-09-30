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Кабмин одобрил законопроект о легализации азартных игр

30 сентября, 10:38

В правительстве заверили, что казино появятся только в отелях

/ Фото: Pixabay

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании легализировать азартные игры и поручил разработать и принять до 1 декабря 2019 года закон о легализации в игорного бизнеса, проект такого документа одобрил Кабинет министров.

Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято на заседании в воскресенье, 29 сентября.

"Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - говорится в сообщении.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", эксперты по-разному оценили идею Зеленского о казино. Специалисты видят в инициативе президента и плюсы, и минусы.

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Напомним, игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались вне закона в 2012 году.

Также новости "Сегодня" рассказывали, где в мире легализованы азартные игры, как это работает и сколько денег приносит.

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Источник: Сегодня

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