Кабмин одобрил законопроект о легализации азартных игр

В правительстве заверили, что казино появятся только в отелях

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После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании легализировать азартные игры и поручил разработать и принять до 1 декабря 2019 года закон о легализации в игорного бизнеса, проект такого документа одобрил Кабинет министров.

Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято на заседании в воскресенье, 29 сентября.

"Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - говорится в сообщении.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", эксперты по-разному оценили идею Зеленского о казино. Специалисты видят в инициативе президента и плюсы, и минусы.

Напомним, игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались вне закона в 2012 году.

Также новости "Сегодня" рассказывали, где в мире легализованы азартные игры, как это работает и сколько денег приносит.

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